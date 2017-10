EN DIRECT. France-Biélorussie: Et si on finissait le taf sans se faire peur (pour une fois)? Suivez le live avec nous

ON Y EST !!!!!!!!!!! Voilà, deux ans de qualif' vont prendre fin ce soir, devant nos yeux ébahis, avec ce match entre l’équipe de France et la Biélorussie. Tout est prêt pour faire la fiesta, le stade de France sera ras la gueule pour pousser nos chers Bleus pendant 90 minutes et on n’imagine aucune autre issue qu’une victoire française ce soir. N’est-ce pas ? Et si on sait qu’il vaut mieux se méfier, que ça ne sert à rien de fanfaronner, qu’un homme averti en vaut deux, et blablabla et blablabla, on sait aussi qu’il y a quand même de grande chance de commencer à apprendre le russe dès ce soir.

>> Allez les ami(e) s, on vous attend dès 20h15 sur le plus confortable des canap' virtuel du monde !