EN DIRECT. Losc-Bordeaux: Maia prend un rouge et met le Losc en galère... Suivez le live du match...

Bonsoir à tous ! Préparez les pizzas et la bière sur quatre heures, on est parti pour deux lives de Ligue 1 dont voici le premier. Le Losc de Bielsa reçoit les Girondins de Gourvennec. C’est pas le Brésil mais presque. Les deux équipes aiment jouer au football et on devrait prendre pas mal de plaisir devant ce match. Avant la trêve internationale, la tendance était plutôt favorable à Bordeaux qui était sur une dynamique positive, tout le contraire des Nordistes, auteurs de trois matchs décevants après leur succès de la première journée. On verra si la pause internationale a permis à Lille de s’en remettre.

>> Rendez-vous à 18h50 pour le début du live