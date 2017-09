Bonnet d'âne: Oups, Montpellier fait une grosse boulette orthographique sur ses maillots 2017-2018

Le logo du maillot de Montpellier comporte une belle erreur orthographique. — Capture d'écran Twitter

Ce n’est pas la boulette de l’année, mais on s’en rapproche quand même pas mal. L’info a commencé à sortir jeudi dans la soirée, après que quelques supporters montpelliérains ont remarqué une énorme erreur orthographique sur le nouveau maillot du club version 2017-2018. Sur le logo, brodé à la place du cœur, on peut en effet voir qu’il manque un « l » à Montpellier ! Honnêtement, ça fait un peu tâche.

Il manque aussi un 10, deux ailiers et un attaquant. "On s'occupe en priorité des maillots" commente la direction. https://t.co/bFG8Y83cWK — WinamaxSport (@WinamaxSport) September 7, 2017

La faute sur les maillots des pros et des « réplica »

Et le problème concerne tous les maillots édités pour cette saison, de ceux des footballeurs pro eux-mêmes en passant par les modèles dits « réplica » commercialisés en boutique et sur le site Internet du MHSC. C’est donc seulement après quatre journées de Ligue 1 que le club s’est fait gauler en flagrant délit. Les supporters attentifs ont bien tenté d’aller en boutique pour se faire rembourser, mais le club n’a pas encore donné une issue favorable à leur requête.

A leur place, on choisirait plutôt de conserver précieusement un maillot qui va vite devenir collector. Ce qui est sûr, c’est que si Loulou Nicollin avait été encore de ce monde, il aurait probablement beaucoup ri face à cette connerie sans gravité et aurait évidemment gardé un exemplaire pour sa collection. Allez Montpellier, on passe l’éponge pour cette fois, mais tu vas quand même porter un bonnet d’âne quelques jours encore.