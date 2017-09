VIDEO. Les larmes de Zinédine Zidane pour les 40 ans de l'émission Téléfoot

Zinédine Zidane au bord des larmes dans l'émission Téléfoot. — @telefoot_TF1

Dimanche, l’émission Téléfoot célébrait ses 40 ans d’existence sur la chaîne TF1. Pour l’occasion, Zinédine Zidane, le plus brillant représentant du foot français a été honoré, chez lui, à Madrid, avec la diffusion d’un long reportage retraçant les plus belles périodes de sa carrière.

D’anciens extraits de Téléfoot défilent sous ses yeux et, quand son papa est interrogé dans son salon à l’époque où Zidane faisait des merveilles à la Juve, l’actuel entraîneur du Real Madrid semble profondément marqué et ne peut contenir ses larmes. Un moment assez rare pour un personnage qui la plupart du temps ne laisse rien paraître de ses émotions. Pour ceux qui avaient mieux à faire et qui ont raté cette séquence, voici pour vous une petite séance de rattrapage. Bon appétit.