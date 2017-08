Mercato: C'est officiel, Kylian Mbappé a signé au PSG!

Kylian Mbappé est un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. — J.E.E./SIPA

Et voilà, la nouvelle a fini par tomber, Kylian Mbappé est bel et bien un joueur du Paris Saint-Germain. Cela ne faisait aucun doute depuis que les médias ont annoncé dimanche soir, en marge du match Monaco-Marseille, que le PSG et le club du Rocher étaient tombés d’accord pour le transfert de l'international français.

La transaction se fera a priori sous la forme d’un prêt d’un an avec option d’achat obligatoire à 180 millions d’euros.

Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la signature de Kylian Mbappé ! 👊 #BienvenueKylian pic.twitter.com/y1yiSq9DW9 — PSG Officiel (@PSG_inside) August 31, 2017

La visite médicale à Clairefontaine

Le joueur de 18 ans, qui avait quitté Monaco lundi matin afin de rejoindre l’équipe de France à Clairefontaine, en a profité pour passer sa visite médicale dans l’antre des Bleus. Sa présentation aux médias et aux supporters n’aura en revanche pas lieu avant la fin de la trêve internationale, dimanche.

«L’attaquant international français est prêté par l’AS Monaco jusqu’au 30 juin 2018, précise un communiqué du club. Ce prêt est assorti d’une option d’achat qui, dès son exercice, lierait ensuite le joueur au Paris Saint-Germain jusqu’au 30 juin 2022.»

Avec ce transfert XXL, Kylian Mbappé devient le deuxième joueur le plus cher de l’histoire du foot, juste derrière Neymar, déjà recruté par le club parisien cet été, et devant Ousmane Dembélé qui a, lui, rejoint Barcelone il y a quelques jours.

