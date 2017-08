EN DIRECT. Mercato: Visite médicale aujourd'hui pour Mbappé au PSG... Jovetic vers Monaco... Suivez le live avec nous

09h35: Et si c'est Draxler qui se barrait finalement ?

Pendant tout ce mercato, enfin surtout depuis que le PSG travaille sérieusement sur le dossier Mbappé, la question à Paris était de savoir quel gros joueur allait devoir quitter la capitale pour faire entrer du cash dans les caisses. Et très longtemps, on a cru que ce serait Lucas et/ou Di Maria. Mais ce matin, il se pourrait bien que ce soit Julian Draxler qui soit invité à prendre la porte. Selon Le Parisien, le PSG réfléchit à l'idée de céder l'Allemand, arrivé on le rappelle il y a seulement six mois en France... Toujours selon Le Parisien, Dortmund serait chaud à l'idée d'acheter l'international. Des émissaires des Borussen étaient à Paris samedi et « le transfert pourrait se débloquer cette semaine » peut-on lire dans le canard.