Mercato: Plus qu'un détail à régler avant de voir Kylian Mbappé au PSG

Kylian Mbappé et Maxwell le 20 mars 2016 au Parc des Princes. — Thibault Camus/AP/SIPA

Décidé à « frapper fort » lors de ce mercato, le PSG va faire bien mieux que ça. Après le transfert record de Neymar, le club parisien est tout proche de réaliser le second achat le plus cher de l’histoire dans le même mois avec la signature de Kylian Mbappé. Selon Le Parisien et L’Equipe de ce jeudi, Paris et Monaco se sont mis d’accord sur les bases d’un transfert à 150 millions d’euros, plus un joueur parisien pour l’ASM. Un seul détail reste à régler - et pas forcément le plus simple : qui ?

PSG: Verratti trop nerveux ? «Il joue comme il vit, avec beaucoup d’émotions», répond Emery https://t.co/Bg9hljvBYB pic.twitter.com/7xcHqOVCPR — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) August 23, 2017

A priori, il s’agirait de Lucas ou Guedes. Mais le premier, proche de Neymar, veut absolument rester, selon L’Equipe. Le second, lui, n’est peut-être pas encore au niveau pour apporter une vraie plus-value à l’effectif monégasque. Paris serait prêt à se séparer de Draxler, mais lui ne serait pas très chaud à l’idée de rejoindre le Rocher.

Au-delà de ce choix, le PSG va tout de même devoir vendre. Angel Di Maria et Javier Pastore sont les deux plus fortes valeurs marchandes. L’ancien Madrilène, notamment, paraît le moins enclin à se satisfaire du rôle d’intermittent qui lui semble promis derrière le trio Neymar-Cavani-Mbappé. Ça va négocier dur dans les prochains jours au sein du PSG.