EN DIRECT. Ligue 1: Fékir l'extraterrestre marque le but de la saison... Bordeaux est à terre... Suivez ce live avec nous

10': Bon ben on peut tout arrêter, Nabilou a inscrit le plus beau but de toute la saison. En tout cas faudra se lever tôt pour faire mieux que lui. A l'origine, une perte de balle de Vada et, derrière, l'inspiration de génie de Fékir qui, d'une frappe tendue du milieu de terrain, lobe Costil. Vous vous souvenez du but de dingo de Depay la saison passée marqué du milieu de terrain ? Bah celui-ci là c'est le même en mieux. Pas mal, hein !