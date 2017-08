09h15: Salut les mercatix et bienvenue chez vous pour une nouvelle journée sur le marché aux bêtes. Plus les jours passent, plus la date fatidique du 31 août se rapproche, du coup faut s'attendre à une sévère accélération des mouvements dans les heures à venir. Enfin, si on est toujours en vie et que les Etats-Unis et la Corée du Nord décident finalement d'arrêter de joueur à qui à la plus grosse...