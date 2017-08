Super Mario Kart: Balotelli arrêté pour excès de vitesse avec sa Ferrari

Mario Balotelli le 11 septembre 2016 à Nice. — BEBERT BRUNO/SIPA

Mario Balotelli est un homme de goût. L'Italien a placé une petite partie de son salaire dans une rutilante Ferrari F12 délivrant 740 chevaux pour une sympathique vitesse maximale de 340 km/h. Idéale pour une virée sur les autoroutes près de Nice, comme ce fut le cas samedi dernier, en direction de Venise.

Mais avec une telle puissance, le pied droit de l'attaquant n'a pas fait la différence avec un terrain de foot et il a voulu la « mettre au fond ». Manque de pot, les policiers étaient dans les parages ! Après avoir flashé Balotelli au-delà des 130 km/h autorisés (200 selon le journal Il Giornale Di Vicenza) la police a intercepté « Super Mario » dans le calme. Celui-ci a présenté calmement ses excuses et il a pu repartir, tout comme son ami, au volant de sa voiture, après avoir payé une amende et perdu 5 points de permis.

Le footballeur italien est tellement coutumier du fait qu'il avait déjà perdu 10 points sur son permis en 2011 (le permis italien en compte 20), avant de collectionner 18 amendes pour excès de vitesse en 2012 et 2013, le plus souvent sur cette même autoroute. Alors la question mérite d'être posée : à quand Mario Balotelli en stage de récupération de points à Nice ?