EN DIRECT. Ligue 1: L'OM doit déjà marquer son territoire... Marseille-Dijon à vivre en live

20h00: HELLO HELLO. Bienvenue chez nous pour suivre le dernier match de cette 1ère journée de Ligue 1 entre l'OM et Dijon ! On a vu des buts partout depuis vendredi, et on ne voit pas pourquoi ça ne se poursuivrait pas ce soir au Vélodrome. On ne sait pas vous, mais nous on attend beaucoup de ce match en tout cas.