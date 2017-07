10h55: Episode 302 de la telenovea Verratti dans la presse catalane. Cette fois, le Mundo deportivo évoque la possiblité d'un échange avec Rakitic pour faire baisser le prix du transfert. Lolilol. Ca commence à faire de la peine cette histoire.

🗞️⚠️ André Gomes and Ivan Rakitic could be included in the deal to bring Marco Verratti over from PSG #fcblive pic.twitter.com/SyxRh2Xtul