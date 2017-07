Sénégal: Un mouvement de foule pendant la finale de la Coupe de la Ligue fait huit morts et plus de 60 blessés

Une partie d'un mur du stade s'est effondrée samedi soir — SEYLLOU / AFP

La Coupe de la Ligue sénégalaise entre US Ouakam et le Stade de Mbour a tourné au drame samedi soir. Le match, qui se tenait à Dakar, a été interrompu suite à des échauffourées ayant débouché sur un mouvement de foule. Le bilan est de huit morts et d'une soixantaine de blessés, a indiqué le ministre des Sports, Matar Ba.

Graves incident Stade Demba Diop #Dakar des morts et des blessés. pic.twitter.com/Nns2BvDyEs — Papy Aimé Faye (@papyaimefaye) July 15, 2017

Jets de pierres, écroulement d'un mur et panique générale

Le stade Demba-Diop était plein à craquer de spectateurs venus soutenir les deux équipes locales, US Ouakam et le Stade de Mbour, pour cette finale très attendue.Lors de la prolongation, alors que le score était de 2 buts à 1 en faveur du Stade de Mbour, des supporters de US Ouakam ont commencé à lancer des pierres sur des fans de Stade de Mbour, causant le départ précipité de spectateurs.

La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les supporters, qui avaient envahi la pelouse, tandis qu'une partie du mur soutenant des gradins où se trouvaient des aficionados des deux camps s'effondrait. La foule a alors été prise de panique et des personnes ont été écrasées dans le mouvement, conduisant au drame.

« Quand le mur est tombé, tous les gens ont pleuré. On savait pertinemment qu'il y a des nôtres qui ont perdu la vie parce que le mur est tombé directement sur des gens », a rapporté Cheikh Maba Diop, qui a aidé à évacuer des victimes du stade et a perdu un ami dans la tragédie.

La campagne des élections législatives suspendue

Un autre supporter, Mara Dié Diouf, regrettait qu'on ait organisé cette finale «dans un tel stade, où il n'y a pas assez de sécurité». « Une finale, ça se prépare. Après qu'est-ce que vous allez dire aux victimes. Que voilà, le stade, c'était rempli ? Non, non, non », a-t-il déploré.

Selon lui, la police s'est retirée d'une zone séparant des supporters des deux équipes lorsque des projectiles ont commencé à voler, entraînant des mouvements de foule chez les spectateurs incapables de se défendre. La campagne pour les élections législatives du 30 juillet a été suspendue dimanche, en hommage aux victimes, a fait savoir un porte-parole du président Macky Sall.