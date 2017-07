EN DIRECT. Tour de France 2017: 100 bornes de bonheur, la folle étape en montagne à suivre en live

Quand on avait analysé ce parcours du Tour de France 2017, deux étapes étaient ressorties bien plus que les autres. Celle de dimanche entre Nantua et Chambéry et celle d'aujourd'hui, entre Saint-Girons et Foix. Si la première a été totalement dingue, la seconde s'annonce encore plus folle. D'abord parce que son profil (100km, trois cols et trois descentes) est suffisament original et ouvert pour que les leaders se bagarrent toute l'après-midi. Ensuite parce que le clasement général est incroyablement serré, avec quatre coureurs en moins d'une minute derrière le maillot jaune Fabio Aru. Autant dire que ça va être dingue, et tout ça un 14 juillet.

>> On se retrouve un peu après 14h pour vivre cette étape en intégralité. Ca va être dantesque