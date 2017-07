VIDEO. Mercato: Magique, Southampton dézingue la nouvelle mode des annonces de transfert

Stuart Taylor — Capture d'écran

Au début c'était drôle, maitenant ça devient un peu fatiguant. Voici la nouvelle mode des clubs anglais pendant le mercato: annoncer par une vidéo marrante et plus ou moins virale la signature d'un nouveau joueur. C'était plutôt réussi par exemple avec Salah à Liverpool, ou Lukaku à Manchester United.

C'était en revanche franchement raté du côté de Rudiger à Chelsea.

Bref, pour se marrer de tout ça, le club de Southampton a sans doute réalisé la video la plus brillante pour la prolongation de contrat d'un an du joueur sans doute le moins important de son effectif, Stuart Taylor, troisième gardien de 36 ans. A mi-chemin entre la bande-annonce d'un film de Michael Bay et une vanne d'Ali G, c'est juste très drôle. Et on vous le conseille: