VIDEO. Wimbledon: «Je me sentais prêt à faire de grandes choses», Nadal n'en revient pas de s'être fait sortir

Rafa en mode rambo. — CHINE NOUVELLE/SIPA

«Je perds au quatrième tour, ce n'est pas le résultat que j'attendais (...) Je ne voulais pas perdre ce match. C'est dur de voir ça de façon positive. Oui, j'ai gagné des matches, j'ai mieux joué que lors des années précédentes, c'est vrai. En même temps, je me sentais prêt pour faire de grandes choses. J'ai donc perdu une opportunité», a expliqué l'Espagnol, dont le dernier des titres à Londres date de 2010.

The best points from a #Wimbledon classic 🎥#ManicMonday pic.twitter.com/sUbpM0Ij2A — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2017

A 34 ans, Muller réalise lui la meilleure saison de sa carrière, marquée par deux premiers titres ATP remportés à Sydney en tout début de saison et à s'Hertogenbosch lors de la préparation sur herbe. Au bout de 4 h 47 min de jeu, il a fait céder Nadal sur sa cinquième balle de match. «C'est la plus belle victoire de ma carrière (...) Cela aurait été vraiment dur à digérer si j'avais perdu mais d'un autre côté, j'avais le sentiment d'avoir fait du mieux que je pouvais», a réagi cet attaquant pur comme on n'en fait plus, opposé au prochain tour au Croate Marin Cilic.