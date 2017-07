«Je me suis vraiment fait mal comme jamais», le guerrier Lilian Calmejane vit un rêve éveillé

Lilian Calmejane prend le maillot à pois au terme de la 8e étape du Tour de France. — Lionel BONAVENTURE / AFP

En plein rêve aprèsla toute première victoire de sa jeune carrière sur le Tour de France (c’est aussi sa première expérience sur la Grande Boucle), Lilian Calmejane a pris le temps de souffler avant de répondre aux questions des journalistes. Mais une fois qu’il a commencé, c’était dur de l’arrêter.

Il est encore plus grand avec ce maillot à pois. #TDF2017 pic.twitter.com/YrL4mrIZeU — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 8, 2017

« J’avais jamais imaginé un tel scénario »

« C’est énorme, je réalise pas vraiment, c’est tout ce que je pouvais rêver au départ. L’an dernier, j’ai gagné sur la Vuelta un peu de la même manière. A 4 bornes j’ai eu des crampes, j’en ai eu aussi à l’arrivée, à chaque fois que je tends la jambe j’ai des crampes. C’est pas passé loin de la catastrophe, mais ça a bien voulu sourire aujourd’hui. »

« C’était mon jour. Comme j’avais un petit matelas d’avance, j’ai préféré vraiment tourner la canne pour essayer de faire disparaître ces crampes. Je me suis vraiment fait mal comme jamais. »

« J’avais dit que j’allais pas tarder à faire un gros coup et chaque fois que j’annonce quelque chose comme ça, ça paraît un peu prétentieux, mais mes collègues savent que j’ai quelque chose derrière la tête. Aujourd’hui, ils se sont sacrifiés pour moi, pour me permettre de réaliser mon rêve, gagner une étape, c’est fantastique. J’avais jamais imaginé un tel scénario, gagner seul comme ça, c’est incroyable. Du kilomètre zéro jusqu’à la fin, à fond, à fond, c’est le vélo spectacle, c’est le vélo qu’on aime. A la fin c’était au mental plus que les jambes. »