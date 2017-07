Salut les Minutos! Comment ça va bien? Pas de live de la journée aujourd'hui mais on n'oublie pas pour autant nos Français à Wimbledon. On fera très attention à Gaël Monfils sur le court numéro 2 à partir de 14h. Le Français sera opposé à Kyle Edmund, plutôt joueur de terre battue que de gazon, mais attention au piège quand même. Le bonhomme joue à domicile et la Monf' est bien placé pour savoir que ça peut tout changer. Après on ne va pas se mentir, si Gaël perd aujourd'hui, ce serait une immense déception (même si lui non plus n'est pas un grand fan de gazon).

>> Rendez-vous vers 14h pour le coup d'envoi réel de ce live