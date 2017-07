14h: Voilà ce qu'on écrivait dans notre résumé anticipé de l'étape

"On vous la fait courte : il y aura un groupe d’échappés, avec problablement deux ou trois Français, et ça n’ira pas au bout. Encore une fois, place aux sprinteurs. On se dit bien que ce sera la bonne pour Arnaud Démare, mais on a vaguement l’impression que Marcel Kittel est le plus fort. C’est en tout cas ce qu’on croit quand l’Allemand déboîte tout le monde sur le côté à 150 mètres de la ligne d’arrivée à Vittel. Et puis là, rusé comme un singe, le poisson-pilote de Cofidis Christophe Laporte bloque l’Allemand contre la rembarde et lance parfaitement Bouhanni, vainqueur à la surprise générale. A l’arrivée, Kittel tweete en insultant « l’équipe la plus dangereuse du peloton ». Bouhanni s’en fout et déclare à Laurent Luyat qu’il est « le meilleur sprinteur du monde »."