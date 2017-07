EN DIRECT. Tour de France 2017: Petite balade au Luxembourg... La 3e étape à suivre en live

75km: Nous sommes à 75 bornes de l'arrivée et l'on revient à un écart de 2'20. De toute façon, la course ne va sérieusement commencer qu'à 20 bornes de l'arrivée. De là on peut établir un scénario... A mon avis, une équipe comme la BMC ou Omega, qui a plusieurs cartes, va lancer les hostilités histoire de fatiguer le peloton. Je vois bien un Matteo Trentin attaquer, par exemple. Ensuite, le rythme ne baissera pas jusqu'à l'arrivée et là, je vois bien Gilbert attaquer en premier...

Et vous?