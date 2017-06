Mort de Nicollin: «Il n'avait pas fait d'excès pendant le repas», le chef Michel Kayser revient sur les derniers instant de «Loulou»

« C’est incroyable, je n’en reviens toujours pas du drame qu’on a vécu. » Michel Kayser, le chef étoilé du restaurant Alexandre à Garons où Louis Nicollin était venu fêter son anniversaire jeudi avant de décéder des suites d’un accident cardiaque, est revenu pour le Midi Libre sur les circonstances du drame.

« Il avait privatisé la grande salle. Il a bu une coupe à l’apéro, dehors sur la terrasse, puis durant le repas il n’a pas fait d’excès. Ils ont tous été raisonnables. Après le repas, il s’est rendu aux toilettes et quand il est revenu, il était essoufflé. Et il a fait un petit malaise. Alors il s’est assis sur la chaise, il voulait reprendre un peu d’air, quelqu’un l’a ventilé. Ce n’était pas la première fois qu’il faisait un malaise. Sauf que là, il ne s’est plus jamais relevé. Et pourtant, on a tout tenté. On a immédiatement appelé les pompiers qui sont arrivés sur les lieux rapidement en dix minutes, un quart d’heure. Ils ont fait vite. […] J’espère juste que je lui aurai tout de même fait passer un bon moment avant de mourir. »