Tristesse immense: Le monde du foot pleure le décès de Louis «Loulou» Nicollin

Après le décès de Louis Nicollin, surnommé « Loulou », le monde du football a pleuré un président atypique et respecté.

Même les clubs rivaux du MHSC ont eu un petit mot pour le décès de l'illustre président.

Le @FCSete34 présente ses plus sincères condoléances au @MontpellierHSC et sa famille. Un grand président et un grand homme Louis NICOLLIN pic.twitter.com/cZ6yyw8Sj0