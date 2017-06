EN DIRECT. Mercato: Sirigu est libéré par le PSG et va signer au Torino... Gomis quitte officiellement l'OM... Suivez le live avec nous

9h55 : Matic n’a plus qu’à passer sa visite médicale à Manchester United

Le milieu de terrain de Manchester United, Nemanja Matic, fonce vers Old Trafford et José Mourinho comme on l’évoquait hier. D’après le Daily Mirror, le transfert (à hauteur de 40 millions d’euros) et le salaire du joueur ont été fixés et le Serbe n’a plus qu’à passer sa visite médicale pour conclure le deal.