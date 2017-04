Sport

TENNIS L'ITF a ouvert une enquête après les propos raciste d'Ilie Nastase...

Le capitaine de la Roumanie en Fed Cup a tenu de graves propos contre Serena Williams

L'ITF ne compte pas laisser ça passer

L’ancien champion de tennis roumainIlie Nastase fait l’objet d’une enquête de la Fédération internationale de tennis (ITF) après des propos déplacés au sujet de la grossesse de Serena Williams.

Au cours d’une conférence de presse avant la rencontre de Fed Cup contre la Grande-Bretagne, les journalistes ont pu entendre Nastase, capitaine de la Roumanie, dire à un membre de son équipe : « On va voir de quelle couleur il est. Chocolat au lait ? ».

Nastase aurait fait cette remarque en roumain juste après la réponse de Simona Halep à une question d'un journaliste sur Serena. — Assia Hamdi (@Assia_H) April 22, 2017

« L’ITF ne tolère pas les remarques et les comportements discriminatoires et offensants », a déclaré à la BBC un porte-parole de l’ITF. Nous sommes au courant des remarques du capitaine de la Roumanie Ilie Nastase et nous avons immédiatement lancé une enquête pour disposer de tous les faits avant de prendre des mesures. »

Nastase, spécialiste des dérapages en tous genres

Nastase, âgé de 70 ans et vainqueur de deux titres du Grand Chelem, l’US Open en 1972 et Roland-Garros en 1973, a également fait une série de remarques inappropriées à la capitaine britannique Anne Keothavong avant la rencontre entre les deux nations.

Le weekend d'Ilie Nastase:

- remarques racistes à propos de Serena

- remarques sexistes à Konta

- insulte l'arbitre et se fait exclure — Baptiste (@Bat_Beguerie) April 22, 2017

Il lui a demandé son numéro de chambre au cours du dîner officiel de jeudi avant de lui redemander devant les photographes en l’enlaçant fermement autour des épaules après le tirage au sort vendredi. Voilà un personnage dont le tennis devrait pouvoir se passer.

