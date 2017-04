W.P., avec AFP

La Jamaïque et le Royaume-Uni sont en deuil. Germaine Mason, natif jamaïcain naturalisé britannique en 2006 et médaillé d’argent lors des JO 2008 à Pékin, est décédé jeudi lors d’un accident de moto en Jamaïque, ont annoncé les médias locaux.

L’ex-athlète de 34 ans aurait perdu le contrôle de son véhicule alors qu’il se rendait à Kingston et serait décédé sur le coup, précise le quotidien The Gleaner, qui fait état d’un tweet du Premier ministre de l’île, Andrew Holness, présentant ses condoléances à sa famille, tandis que d’autres médias citent des sources policières.

Immédiatement après l’accident, plusieurs personnalités sportives de l’île, dont la star mondiale du sprint Usain Bolt, se seraient rendus sur les lieux, assurent encore les journaux locaux.

« L’équipe de Grande-Bretagne est extrêmement attristée par l’annonce du décès soudain du médaillé olympique Germaine Mason. Repose en paix Germaine », a tweeté le comité olympique britannique.

Team GB are incredibly saddened by the sudden death of Olympic medallist Germaine Mason.



Rest in peace, Germainehttps://t.co/DAoJgRsR1x pic.twitter.com/WFdiwlwWDz