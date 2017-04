Sport

FOOTBALL Au calme, à la cool, Ronaldo a claqué un triplé en quart de finale de Ligue des champions...

Cristiano Ronaldo a inscrit un triplé face au Bayern, mardi 18 avril. - CURTO DE LA TORRE / AFP

Aymeric Le Gall Twitter

Dans un match de folie qui avait quand même sacrément des airs de finale de Ligue des champions, le Real Madrid est venu difficilement à bout d’un très bon Bayern Munich (4-2).

Ce sont d’ailleurs les hommes de Carlo Ancelotti qui ont lancé cette superbe soirée de foot, grâce à un but de Lewandowski sur penalty.

Ronaldo, d’une tête piquée somptueuse, a ensuite remis les siens dans le match (notez l’ouverture de taré de Casemiro !) avant que Sergio Ramos ne mette le ballon dans ses propres cages et envoie tout ce beau monde en prolongation…

Réduits à 10 contre 11 après l’exclusion d’Arturo Vidal, les Munichois ont logiquement craqué face aux marrées blanches madrilènes. C’est encore Ronaldo, hors-jeu, qui va d’abord égaliser dans ce match (105e), avant de s’offrir un triplé sur un caviar de Marcelo (109e).

C’est finalement le nouvel entrant, Marco Asensio, qui va s’amuser de Mats Hummels avant de clore la fiesta blanca d’une frappe tendue du pied droit.

Le Real de Zizou verra donc la demi-finale de la Ligue des champions tandis qu’Ancelotti et ses hommes s’arrêtent là, non sans avoir démérités. En tout cas, on aura vu un match exceptionnel ce mardi soir. Espérons que cela donne des idées à nos amis monégasques pour leur match retour contre Dortmund au stade Louis II.

>> A lire aussi : L'Atlético Madrid obtient le nul face à Leicester et se qualifie en demies

Mots-clés :