Manuel Neuer a réalisé 10 arrêts lors du quart de finale aller de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid (1-2), le 12 avril 2017. - LLUIS GENE / AFP

Ligue des champions: quart de finale retour

Real Madrid-Bayern Munich: match à 20h45

16': Marcelo, c'est pas des centres, c'est des frappes à la Roberto Carlos, pfiou !

15': Tu l'as dit l'ami !

on souffre de ouf putain 😭😭😭 #RMAFCB — 👊Real Madrid 👊 (@SR4HM) April 18, 2017

13': Le Bayern ne resserre pas son étau. Corner pour les Allemands. A l'arrivée, Vidal tente une frappe hors surface mais ça passe au-dessus. Le Real prend un petit bouillon depuis quelques minutes !

10': Ribéry, qui venait de débouler comme un dératé côté gauche, a parfaitement servi Lewandowski mais c'était sans compter sur un retour de dingo signé Marceloç, à deux mètres de ses buts.

10': QUEL SAUVETAGE DE MARCELO, POPOPOPOPO !!!!

7': Excentré à droite, ce coup-franc aurait dû être laissé à un gaucher. Mais Môssieur Ronaldo en a décidé autrement. Et Môssieur Ronaldo s'est foiré bien comme il faut...

6': Gros coup-franc à venir pour Madrid !

6': Ohhh cette faute dégueulasse de Vidal sur Isco... Jaune pour le taré... Euh, le Chilien, pardon.

4' : Corner pour les Munichois. Ça ne donne rien et le Real repart direct en contre.

3': Non Cristiano, non !!! Isco avait récupéré un super ballon mais le Portugais pousse trop le sien et la défense se dégage. Il y avait pourtant un superbe coup à jouer pour les Madrilènes...

2': Première info de la soirée, mais on l'imaginait bien, les Allemands sont au taquet dès le coup d'envoi. Gros, gros rythme du Bayern.

1': VAMONOS !!!

20h45: Ayè !

20h44: Pouhhhh ce tifo mes cocos ! Dommage que je ne trouve pas de photos sur Twitter...

20h42: L'hymne de la Ligue des champions résonne dans la cathédrale de Santiago-Bernabeu, qu'est-ce qu'on est bien là putain !!!

20h40: Les joueurs sont dans le couloir, ça y est, on tremble déjà ! Faites-nous kiffer les mecs !

20h37: Bon c'était bien gentil Metz-PSG, mais là on rentre dans le dur et je vous jure sur la tête de mes Nike Air Max, on va se gaver d'émotions fortes ce soir !

20h29: Celle du Bayern. Allez hop, je suis de retour dans 3 minutes montre en main !

20h28: Allez, je vous balance les compos et je trace à la vitesse d'Usain Bolt pour aller chercher ma pizza.

20h27: >> Salut mes amours en short-claquettes et bienvenue pour cette affiche qui sent bon l'Europe, les héros et la régalade. Bon, je sors à peine de la folle fin de match à Metz, c'est pas facile d'enchaîner.

Vous la sentez, vous aussi, la douce odeur du match de taré qui s’immisce dans nos narines ? Honnêtement, vu le score à l’aller (victoire 2-1 du Real en Allemagne), on ne voit pas comment cette rencontre ne pourrait pas accoucher de quelque chose de beau et soyeux. 22 stars sur le pré, un stade qui ne vit que pour ce genre de moment, deux coachs qui puent le classe, une pelouse qu’on voudrait encadrer au musée du Louvre, sans compter le retour de Lewandowski côté Bayern… Oui, tout ça fait qu’on est sûr de vivre une GRANDE soirée de foot. On a déjà hâte d’y être !

>> Je vous donne rendez-vous vers 20h15, sur 20minutes.fr, en mode régalade totale. Car oui, ce soir on ne va pas regarder du foot, on va le déguster à la petite cuillère.

