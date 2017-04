Le nouveau président de l’AC Milan, Li Yonghong, et son nouvel administrateur délégué Marco Fassone (passé par la Juventus Turin, Naples ou l’Inter Milan), ont présenté vendredi lors d’une conférence de presse leurs objectifs pour le club lombard, avec une idée centrale : l’absolue nécessité de participer dès 2018 à la Ligue des champions.

« Aujourd’hui est un jour important. Nous ouvrons un nouveau chapitre de l’histoire légendaire du Milan », a déclaré Li Yonghong lors de sa première intervention en tant que président. Le nouveau taulier a d’emblée affiché un souhait très clair, « reconstruire un Milan très ambitieux. »

Mais il faudra patienter un peu car après trois saisons bouclées aux 8e, 10e et 7e places, l’AC Milan est actuellement 6e de Série A et ne jouera très vraisemblablement pas la C1 la saison prochaine.

La poignée de main historique entre Silvio Berlusconi et Yonghong Li, nouveau propriétaire du Milan AC. pic.twitter.com/pqllWZUbJZ

L’objectif de Ligue des champions est donc reporté à 2018, quand l’Italie, « grâce à une passe décisive de l’UEFA », selon Fassone, aura quatre places directes en C1. « Y être ou ne pas y être change complètement la vie », a assuré le successeur d’Adriano Galliani.

En conférence de presse, Fassone a plusieurs fois répété que l’entraîneur en poste, Vincenzo Montella, avait « tout le soutien et toute l’estime » de la nouvelle équipe dirigeante. Même si le nom de Roberto Mancini circule pour le remplacer…

Fassone a toutefois jugé « important d’avoir quelqu’un qui incarne le Milan et son ADN » et annoncé qu’il allait contacter Franco Baresi, capitaine du grand Milan de Berlusconi qui pourrait se voir confier un rôle honorifique d’ambassadeur.

Côté mercato, des noms circulent déjà pour renforcer l’équipe. Certains semblent fantaisistes (Benzema), d’autres moins (Fabregas, Keita Baldé). Encore faudra-t-il arracher l’Europe pour gagner en attractivité… Pour ce qui est des finances, Fassone a tenu à rassurer les fans lombards.

« On aura un budget important pour le mercato. On a rencontré des clubs et des agents. Nous avons les idées claires. »