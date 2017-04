W.P., avec AFP

Voilà des chiffres qui ne feront sans doute pas plaisir à Gianni Infantino. La Fifa a enregistré sur l’année 2016 des pertes record de 347 millions, dues selon elle à l’adoption d’une nouvelle norme comptable ainsi qu’aux « enquêtes judiciaires en cours » et à certains « investissements inconsidérés » de l’ancienne direction.

Les « investissements inconsidérés » cités dans le rapport financier annuel de la Fifa, publié vendredi, sont le « Musée du Football mondial de la Fifa et l’hôtel Ascot » à Zurich où l’institution a son siège.

FIFA publishes new annual reports and confirms target result of USD 100 million for cycle: https://t.co/lz6JXdVX54