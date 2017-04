Sport

FOOTBALL L'ancien joueur du PSG et consultant à France TV analyse les forces en présence avant la finale de la Coupe de la Ligue...

Paris et Monaco s'affrontent en demi-finale de Coupe de la Ligue samedi - FRANCK FIFE / AFP

Propos recueillis par William Pereira

Paris contre Monaco. La Coupe de la Ligue pouvait difficilement rêver meilleure publicité afin de redorer son blason. Les deux meilleures équipes françaises s’écharperont ce week-end au Parc OL pour savoir laquelle décrochera le premier titre de la saison. Et ce n’est pas Jérôme Alonzo, consultant à France Télévisions et aux manettes samedi soir, qui s’en plaindra. Bien au contraire.

Que vous inspire cette finale de Coupe de la Ligue ?

Ce sont deux équipes qui pratiquent du beau jeu, qui n’ont pas peur d’attaquer, qui défendent pas toujours très bien, mais bon, pour le spectacle, c’est plutôt cool. On est gâté et on se sent privilégié de pouvoir présenter une affiche comme celle-là.

Quel est le rapport de force entre ces deux équipes ? C’est vrai que Monaco est leader en L1, mais on sent que le PSG et l’ASM sont très…

(Il coupe) Proches. Monaco est un peu devant mais c’est fragile. Vous m’auriez interrogé quelques jours plus tôt, j’aurais dit que c’est du 60-40 pour Monaco… Mais il y a eu l’équipe de France. Et ce n’est pas une bonne nouvelle pour Monaco parce qu’on a deux joueurs majeurs qui sont peut-être touchés, Mendy et Sidibé [surtout le second qui se remet d’un hématome à une côte]. Ce sont deux joueurs très importants dans l’animation des couloirs notamment. Et ce match contre Paris, qui a des bons joueurs de couloir du coup… Je vais dire 50-50, même si les doublures de ces deux-là ont des qualités.

« Pour moi, Jardim c’est un grand entraîneur. Parce que tu passes quand même d’une équipe qui termine comme elle peut sur le podium d’Europe à meilleure attaque de Ligue 1. »

Est-ce que Monaco peut gagner les trois trophées cette saison ?

Ah oui. Je pense clairement que Monaco peut faire une PSG la saison dernière. Pour le titre ça me paraît bien parti avec ce matelas de trois points plus le goal-average. En Coupe de France ils jouent Lille en quarts… Ils peuvent taper les trois trophées même si ça va être difficile.

Qu’est-ce que vous pensez de cette métamorphose de Monaco qui est devenu en un an une équipe ultra spectaculaire alors que l’an passé elle pratiquait un jeu pragmatique ?

Une équipe chiante même (il sourit). Avec mon collègue Christophe Dugarry on se disait souvent : "on s’ennuie, c’est chiant à mourir", et effectivement cette métamorphose… Bah c’est la preuve d’une grande intelligence. Il a commencé à avoir des joueurs qui arrivaient pour pouvoir mettre en place son projet. Et puis en deux mois… C’est incroyable. Pour moi, Jardim, c’est un grand entraîneur. Parce que tu passes quand même d’une équipe qui termine comme elle peut sur le podium à meilleure attaque de Ligue 1.

💬@leonardojjardim : « On joue bien, on marque bcp, on fait du foot spectacle mais pour l’instant nous n’avons rien gagné. » #ASMPSG pic.twitter.com/2Vn6P1dG0T — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) March 31, 2017

N’y a-t-il quand même pas un risque de tomber dans l’excès de confiance du côté de l’ASM ?

C’est un groupe de mecs intelligents, expérimentés et qui encadre bien les jeunes. Donc dès que quelqu’un va sentir dans le groupe qu’il y en a trois ou quatre qui se relâchent, il y en aura toujours six ou sept pour tirer le signal d’alarme pour dire "toi mon pote, attention". Je ne vois pas des gars comme Falcao ou Germain s’effondrer mentalement.

« [A propos de Ben Arfa] Tu ne peux pas revendiquer l’amour de ton club si quand tu entres en jeu tu ne fais pas la différence. »

Du côté de Paris, cette semaine on a beaucoup parlé du cas Ben Arfa. Est-ce que vous le convoqueriez pour cette finale malgré sa sortie hasardeuse ?

Alors, je le prendrais, mais pas pour sa sortie. Je trouve que la sortie est pour le moins maladroite. Je suis un fan absolu du joueur, donc je prendrais Hatem pour ce qu’il est capable de m’apporter sur une finale mais pas pour ce qu’il m’a réclamé sur internet.

Il a raison de dire qu’il n’a pas eu sa chance ?

Quand il a joué, Hatem n’a pas été fantastique. Donc tu ne peux pas revendiquer l’amour de ton club si quand tu entres en jeu tu ne fais pas la différence. C’est trop facile.

