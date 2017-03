A.G. avec AFP

Des tubes à oxygène mais aussi… du viagra : telle est la recette des joueurs de l’équipe d’Argentine pour lutter contre le mal des montagnes avant d’affronter la Bolivie, à La Paz (à 3.600 m d’altitude), lors des éliminatoires au Mondial 2018.

Bolivie-Argentine: les Argentins vont prendre du Viagra pour mieux supporter l'altitude... Le foot avec 3 jambes, c'est plus simple, non ? 😂

Ce n’est pas la première équipe à faire usage de sildénafil, l’autre nom du viagra d’habitude utilisé pour les troubles de l’érection, afin de lutter sans enfreindre la loi antidopage contre le mal de l’altitude.

Le club argentin de San Lorenzo en aurait fait de même en 2014, alors qu’à l’époque il était entraîné par l’actuel sélectionneur de l’Argentine, Edgardo Bauza. En 2015, même chose pour River Plate, qui s’apprêtait à affronter San José Oruro en Copa Libertadores.

Argentina players to be given VIAGRA before game with Bolivia https://t.co/R9VvEN5WDZ