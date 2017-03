Sport

FOOTBALL Pour le moment ça passe pour l'équipe de France...

Olivier Giroud et Maxime Chanot lors du match France-Luxembourg le 25 mars 2017. - Olivier Matthys/AP/SIPA

Aymeric Le Gall Twitter

Luxembourg-France: 1-2 (deuxième période)

Buts: Giroud (28e), Griezmann (38e, sp) pour la France ; Joachim (34e, sp) pour le Luxembourg

68': Il reste 20 minutes, c'est l'heure du fameux point Téléfoot. C'est mort, moi demain je dors.

67': Enfin ! Les Bleus commencent à sortir de leur sieste et à emmerder le gardien luxembourgeois. J'ai envie de dire "IL ETAIT TEMPS !!!" J'étais vraiment à deux doigts de calencher.

66': La superbe passe de Dembélé qui décalle Griezmann, dommage que le tir du buteur tricolore soit stoppé par Schon...

63' : JALLET PRESIDENT !

62': Entrée en jeu de Chritophe Jallet à la place de Sidibé.

61' : Djibril Sidibé est touché… Ça pue c't'histoire.

60': Nouvelle bonne incursion des rouges dans la "défense" française !!! A ce rythme-là, les Français vont bien finir par réussir à leur offrir un but...

lol3

bon sans sous estimer le Luxembourg avec le pti m'bappe devant, ça devrait quand même aller trop vitre pour les luxembourgeois !

>> @lol3, Je plussoie ton message ! (Trop "vitre", ahahah, foutu clavier ;)

56': Non mais c'est quoi cette défense, sérieux ? Franchement, on dirait mon équipe de District qui sort tout juste de boîte le dimanche matin !

55': J'ai des trucs qui résonnent en boucle dans ma tête. Du genre "Mbappé, Mbappé, Mbappé !"

54': C'est à peu près ça...

52': Ohhhh la réponse du berger à la bergère avec (encore) un gros frisson pour la défense française ! Matuidi dégage en catastrophe alors que Da Mota avait armé la volée... C'est chaud, on dirait la défense du PSG face au Barça au Camp Nou. Oui, je sais, la plaie, le couteau...

51': La bonne frappe de Grizou captée en deux temps par Schon !

50': #CorporateGiroud

48': Les Luxembourgeois sont souvent dans le camp des Bleus en ce début de deuxième période... Allez les mecs, on claque un but vite fait, bien fait, et on se casse !

45': Retour des joueurs sur la pelouse. En attendant le coup de sifflet de l'arbitre, on a une énorme pensée pour notre cher Thierry Gilardi. On t'aime, vieux.

#LUXFRA 25 Mars 2008 > 25 Mars 2017

Une deuxieme pensée pour Thierry Gilardi ce soir pic.twitter.com/ICaYrHuQrn — Alex (SerialKiffeur) (@alex_indahouse1) March 25, 2017

45'+3: Allez, c'est la pause sur ce score de 2 buts à 1 pour les Bleus. On se sera fait un peu peur mais à l'arrivée, c'est pas mal de rentrer aux vestiaires avec un goal d'avance (big up Gerets !). On se retrouve dans un petit quart d'heure mes amours au caramel.

45: Superbe Ousmane Dembélé qui enrhumme tout le monde sur SON côté droit ! La seule solution pour arrêter ce train lancé à pleine vitesse ? Ben le bon vieux taquet des familles. Coup-franc pour les Bleus.

44': Le Panamien (oui oui, du mot Paname ma gueule) a bien failli mettre la France à l'abri. Maudit poteau carr... Euh, maudit poteau tout court. Pardon, réflexe malheureux.

43': OUHOUH LA DOUILLE DE MATUIDI SUR LE POTEAU !!!

42': Oh le dégagement en catastrophe de la défense française ! C'est chaud derrière, on n'est pas hyper, hyper sereins quand même.

41': Le running gag qui fait toujours marrer !

"C'est vraiment une grosse déception.... il était pour moi ce penalty" #LUXFRA pic.twitter.com/ngOrTBrqvq — ASSEChild (@Leopold_assln) March 25, 2017

38': La frappe du madrilène est trop forte pour que Schon, qui pourtant avait choisi le bon côté, puisse arrêter le ballon. Et ben voilà, on voulait du spectacle, on est servi !

37': GOLAZOOOO DE GRIEZMANN !!!!!

36: ALLEZ !!! PENALTY POUR LES BLEUS !

33' : Egalisation du Luxembourg sur ce péno signé Joachim. Un partout, balle au centre.

32': La faute est pour Matuidi (qui se mange une cracotte au passage), mais que dire du gros Giroud qui a failli éclater la tronche de l'attaquant luxembourgeois suite à un coup de pied complètement pété ? Et comme si ça ne suffisait pas, le buteur d'Arsenal s'affale de toute sa masse sur sa cible.

32': PENALTY POUR LE LUXEMBOURG !

31': >> Je ne sais pas vous, mais moi je me sens tout de suite plus léger !

29' : Et qui c’est qui déboule de nulle part pour nous enlever une épine du pied ? C’est OOOOOOOLIVIERRRR GIROUUUUUUUUUD ! Ça m’apprendra à me moquer de lui.

28': BUUUUUUUUUUUUT POUR LES BLEUS !!!!!!!!

27' : Bonne combinaison côté gauche entre Payet et Mendy. Le centre du latéral monégasque est détourné en corner. Frappé par l’attaquant de l’OM, c’est Umtiti qui vient mettre un coup de casque. Ça passe au-dessus…

24': Oh la faute sur Payet alors que ce dernier allait se faufiler dans la surface adverse ! Le coup-franc ressemùble à un mini corner collé à la surface de réparation.

23': 2-0 pour la Bulgarie !!! Triste Pays-Bas...

20': Et ouais, changement de gardien donc. Moris doit quitter ses potes et laisser sa place à Ralph Schon. Un gardien remplaçant qui est professeur dans la vie de tous les jours. "Sortez une copie double", dit-il à Griezmann en passant devant lui. #DéformationProfessionnelle

19': Coup dur pour le Luxembourg. Moris, le gardien de but, est au sol et pourrait carrément céder sa place...

18': Je ne vous envoie pas de photo de moi, tout seul à la rédac, mais je suis à peu près comme ça... Les poils en moins.

17' : Ça serait quand même tip-top qu’on évite de se dire "ah mais merde, il ne reste plus qu’un quart d’heure. Et si finalement on n'y arrivait pas ?"

14': Superbe frappe du Français !!! Le coup-franc était tendu et plutôt bien tapé mais ça passe un chouïa au-dessus de la barre de Moris ! Dommage...

14': Ah ben en fait c'était pour le pied gauche de Griezmann.

13': Il est là le trèèèès bon premier coup-franc. Vas-y Dimitri, l'oeil du tigre et la patte du lynx mec !

10': Joli !

Très bel hymne luxembourgeois "God save the bank". #luxfra — Gilles François (@gfra54) March 25, 2017

9': Bien botté par Dimitri Payet, le ballon va directement chercher à faire un calin à Giroud. Le Gunner accepte le cadeau et place un petit coup de boule pas dégueu maisd la gardien adversaire capte la balle.

8': Allez, premier copup-franc intéressant à négocier pour l'équipe de France.

6': Début de match vraiment pépouze pour la bande à DD. Ca se foule pas des masses pour le moment mais patience, tout vient à point.

5': Dans l'autre match du groupe A, la Bulgarie vient d'ouvrir le score face au Pays-Bas ! Même si on ne souhaite de mal à personne, on ne va pas cracher dessus, hein :)

3': On rapelle que la Suède du Z au boulard géant a écrasé la Biélorussie 4 à 0. Je signe pour le mêùme résultat ce soir.

>> Et vous, c'est quoi votre prono ?

3': Première constatation, les supporters de l'équipe de France se font bien entendre en tribunes. Et ça, c'est franchement cool.

2': Et donc Olivier Giroud est titulaire seul en pointe. Non, non, rien...

1': C'est parti les cocos !!!

20h45: A noter côté français, la première sélection (et en tant que titul' s'il vous plaît !) du Monégasque Benjamin Mendy. Mérité, tellement mérité. A lui de montrer ce qu'il a dans le bide.

20h44: C'est donc une dame qui la chante. Et qui, accessoirement, fait pas mal de fautes... Y a plus de respect, bordel !

20h43: Allez hop, tout le monde debout avec la main sur le coeur (qui est à votre gauche) pour la Marseillaise.

20h42: Les artistes-peintres pénètrent sur la pelouse de ce petit stade champêtre qui sent bon le foot à l'ancienne.

20h41: Et pour le Luxembourg, ben on a trouvé que ça.

Et voilà la feuille de match complète! #LUXFRA à 20h45 sur TF1 🇫🇷 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/qYKgSPz3Zj — Equipe de France (@equipedefrance) March 25, 2017

20h40: Voici la compo des Bleus.

Et voici les 11 joueurs qui débuteront ce #LUXFRA !!👊 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/Fo4xk8zmG4 — Equipe de France (@equipedefrance) March 25, 2017

20h29: Ils sont là les ultr... euh, les Français !

20h24: Après la lecture, place à la détente (non pas que lire soit soit agréable mais bon, on est samedi soir, quoi !). Kylian -The Voice- Mbappé.

20h05: Et on enchaîne avec un focus sur notre jeunesse (potentiellement) triomphante.

Profils atypiques, ambiance, maturité... Alors, qu'apportent les petits jeunes à cette équipe de France https://t.co/SABAtAMWVO pic.twitter.com/655mXiQlVR — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) March 24, 2017

20h05: Vous êtes désormais habitués à manger un peu de lecture avant de commencer à mater le match. Voici un petit papier qui devrait vous donner à réfléchior sur le scénar' de cette rencontre.

Equipe de France: Le Luxembourg peut (va?) battre les Bleus, et on est très très sérieux https://t.co/E3EkwgjhYg pic.twitter.com/Jo7HmqHM2w — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) March 24, 2017

Faire le boulot sérieusement et rentrer au bercail, voilà l’objectif de l’équipe de France ce soir pour ce déplacement au Luxembourg, pour le compte de la 5e journée du groupe A des éliminatoires au Mondial 2018. Avec un groupe qui sent bon la jeunesse, l’insouciance et le talent, les Bleus ne devraient (théoriquement) pas avoir trop de problèmes face à la 135e nation au classement Fifa. Une victoire, obligatoire ce soir, permettrait aux hommes de Didier Deschamps de conforter leur première place au classement de ce groupe, synonyme de qualif' directe pour la Coupe du monde en Russie. On va même espérer assister à une gentille correction.

>> On se retrouve tranquillement sur les coups de 20h pour commencer à se plonger dans ce match de notre équipe de France chérie. Vous serez là, hein, mes lapins ?

Mots-clés :