RUGBY Six ans que les Français ne sont pas montés sur le podium...

Sébastien Vahaamahina, deuxième ligne du XV de France, face à l'Ecosse le 12 février 2017 au Stade France. - CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Aymeric Le Gall Twitter

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

FRANCE-PAYS DE GALLES à 15h45.

6': Bon début de match de la part des hommes de Guy Novès. Enfin, je crois...

4': Camille Lopez manque une pénalité pas hyper compliquée... Le Français était à 45 mètres des poteaux.

3': Les Français ont la possession du ballon et ils ont l'air parés au combat.

0': C'est parti les ami(e)s !

15h42: La main sur le coeur pour la Marseillaise !

15h41: La compo du l'équipe de France:

#XVdeFrance Encore quelques minutes avant le match face au Pays de Galles! Pour rappel on vous remet la composition d'équipe! #FRAPDG pic.twitter.com/kTAfNU6tHt — FF Rugby (@FFRugby) March 18, 2017

15h40: Les gladiateurs pénètrent sur la pelouse dyonisienne !

15h32: Mauvaise nouvelle pour le XV de France, l'Ecosse a marqué l'essai du bonus face à l'Italie. Bon, il faut encore que l'Irlande batte les Anglais, rien n'est joué. Et accessoirement qu'on s'impose face aux Gallois !

15h15: Et puisque je suis gentil comme un agneau sous Lexomil, vous avez même droit à un petit reportage de nos amis de France TV:

15h02: Et si on se lisait un petit papelard sur ce match histoire d'être parfaitement au courant de l'actu du XV ? Allez, c'est cadeau.

VI Nations: Un seul changement dans le XV de France qui défiera le pays de Galles pour arracher la 2e place du… https://t.co/3HCbeOT7uA pic.twitter.com/pOhoT1Pnsh — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) March 16, 2017

15h00: Salut les poulets et bienvenue à la maison, sur 20minutes.fr, pour suivre le dernier match du XV de France dans ce tournoi des VI Nations. Pour info, c'est la première fois de ma vie que je commente du rugby, j'espère donc que vous saurez vous montrer compréhensifs envers moi pour ce dépucelage au ballon ovale :)

Et si c'était le bon moment ? Le XV de France, qui affronte cet après-midi le Pays de Galles lors de l'ultime journée du tournoi des VI Nations, a la possibilité en cas de victoire de terminer l'aventure sur le podium. Une performance qui aurait de la gueule si l'on regard l'histoire récente de nos Bleus dans cette compèt'. En effet, ça fait 6 ans que la France n'a pas terminé dans le top 3, une petite éternité, quoi. Mais on ne va pas non plus trop s'enflammer puisque les tricolores n'ont pas battu leurs voisins gallois depuis... 5 ans et 4 mois. Mais que ça ne nous empêche pas de rester optimiste. Allez les Bleus !

>> On se donne rendez-vous vers 15h00 pour suivre ce dernier match de l'équipe de France dans le tournoi. Soyez au rendez-vous les loulous !

