FOOTBALL Attendez-vous à un Louis II bouillant mercredi contre Manchester City...

En barrages de C1 contre Villarreal, c'était déjà pas mal Louis II - VALERY HACHE / AFP

W.P.

« Il faudra pas partir trop tard mercredi pour trouver où se garer. Louis II sera plein contre Manchester City. » Mathias, supporter de longue date, nous prévient : le temps d’un match, l’ambiance sera chaude dans le stade le plus chambré de France pour sa frilosité. Même Bernardo Silva, interrogé sur le sujet en conférence de presse mardi, le sait : l’enceinte de l’ASM sera transfigurée pour accueillir les Citizens.

« C’est vrai que le stade Louis II n’affiche pas 40.000 personnes au compteur d’habitude, mais on sait que sur type de match ils seront là demain et qu’ils nous soutiendront. »

« Ça sera comme quand on a reçu Arsenal, il va y avoir des supporters monégasques de toute la France », renchérit Guillaume, qui descend sur le Rocher en provenance de Paris à l’occasion. « Je connais même quelqu’un qui vient spécialement de Marrakech pour ce match. Ça va vraiment être dingue », s’enthousiasme-t-il.

Le coup de gueule des « vrais supporters »

Habitués de tous les rendez-vous, petits comme grands, les ultras Monaco 1994 ont également vu les choses en grand en appelant les supporters monégasques à se réunir avant le match histoire de faire monter les décibels sur le Rocher. « Tous les supporters de Monaco sont invités à nous rejoindre, pour former un rassemblement digne de nos couleurs. N’oubliez jamais que du cœur du Pesage, nos voix transcenderont nos joueurs ! »

Ce week-end, le ton était pourtant différent : « Mercredi, le stade sera en grande partie rempli de supporters d’un soir », était-il notamment écrit sur le même groupe. Pas forcément du goût des supporters « expatriés ». « Que les ultras passent ce message, je peux le comprendre car eux sont là tous le temps, mais de là à résumer à vrais supporters ceux qui vont à tous les matchs au stade c’est réducteur. On est beaucoup à supporter le club mais à ne pas avoir les moyens de se rendre en principauté tous les week-ends », se plaint Antoine.

Responsable du groupe Esprit monégasque Paris, Julien abonde dans ce sens, précisant même le coût d’une prise en charge du déplacement à Louis II pour un huitième de finale de Ligue des champions en mars.

« En général le train en mars ça peut faire 80 euros aller-retour, pas grand-chose d’hébergement surtout si on s’arrange avec des supporters sur place pour nous loger… Et pour les places il faut compter 40 à 50 supplémentaires. »

Bref, si l’on additionne le tout et qu’on ajoute la bouffe et les bières, on peut dépasser allègrement les 150 voire les 200 euros. Ce qui fait un peu beaucoup pour le supporter type, « jeune soit au chômage ou avec un emploi assez précaire », décrit Maxime, leader de l’antenne alsacienne des supporters de l’ASM.

Des places à deux euros en Ligue 1 pour remplir le stade

Et le club, là-dedans ? Et bien figurez-vous que l’AS Monaco se plie en quatre pour essayer de remplir régulièrement les plus de 18.000 places du Louis II. « Dernièrement la situation s’est améliorée avec l’idée du club de proposer des places de 2 à 20 euros [ contre les Girondins et Nantes, ndlr] », réagit Nicolas, supporter monégasque de Paris.

2 euros en populaire un match de ligue 1 de @AS_Monaco pic.twitter.com/LsOCBEfSSK — BEAU SCALPA (@kekakl06) February 15, 2017

Si la progression est discrète en tribunes, elle a le mérite d’exister. L’affluence moyenne a fait un bon de plus de 1.000 supporters par rapport à l’année dernière (9.060 contre 7.838 il y a un an) et les « vrais supporters » sont donc plus nombreux. Mais pour Nicolas, la solution du remplissage ne peut venir que d’un travail de longue haleine sur les populations locales.

« Le but ici est juste de trouver le public. Aller le chercher… et qui est la cible ? Les fans de foot. Les jeunes, ceux qui débutent et n’ont pas forcément encore de club de cœur. »

Le tout, en sachant que Nice vampirise et continuera de vampiriser la masse de fans de la région. Conclusion, pour Mathias, « il ne faut pas trop rêver d’un Louis II plein à craquer 30 fois dans l’année. » Et d’ajouter : « au vu de la spécificité du stade Louis II, si on réussit à mettre une belle ambiance pour les grosses affiches, c’est très bien. Mercredi soir on va tout donner, et les gens verront que les supporters monégasques sont capables de faire du bruit. »

