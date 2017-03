Sport

FOOTBALL Le président du Real Madrid Florentino Perez était présent mercredi à Angers pour assister aux obsèques de Raymond Kopa...

Florentino Perez - JAVIER SORIANO / AFP

W.P., avec AFP

« La seule raison pour laquelle je suis ici c’est pour Raymond Kopa qui était un grand de l’histoire du Real Madrid. » Encore était-il nécessaire de le préciser. Florentino Perez fait partie de ces grandes personnalités qui ont assisté aux obsèques de l’ancien attaquant français, mercredi à Angers.

Florentino Perez, le président du @realmadrid avant les obsèques de #Kopa: "Je ne pouvais être que là aujourd'hui" pic.twitter.com/wkIztNj5Ae — JFMartin (@JFrancoisMartin) March 8, 2017

Florentino, mais pas seulement

La cérémonie a débuté vers 14h30 en la cathédrale Saint-Maurice d’Angers en présence également et notamment de Just Fontaine. Perez est arrivé parmi les premiers invités sur les coups de 13h00, avec une délégation madrilène qui comptait également les anciens coéquipiers de Kopa au Real, Pachin et Jose Santamaria.

Plusieurs centaines d’anonymes ont aussi afflué en début d’après-midi vers la cathédrale, qui peut accueillir jusqu’à 1.200 personnes. Décédé vendredi à 85 ans des suites d’une longue maladie, Kopa a été le premier grand footballeur français dans les années 1950 et 1960, le premier également à s’expatrier.

Troisième du Mondial-1958, il a remporté le Ballon d'Or cette année-là, premier Bleu à décrocher la récompense individuelle suprême en football.

