Sport

FOOTBALL Lyon et Nice ont tenu leur rang mercredu soir...

Lacazette peut sourire, il a encore marqué - JEFF PACHOUD / AFP

W.P., J.L.

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

Tous les matchs à 19h

Nice-Saint-Etienne (1-0)

Lyon-Nancy (4-0)

Angers-Rennes (0-0)

Lorient-Toulouse (1-1)

Bastia-Nantes (reporté)

Metz-Dijon (2-1)

Allez, c'est terminé pour se live. On se donne tout de suite rendez-vous sur celui d'OM-EAG, c'est juste ici. A toute les amis!

Les résultats du soir

Nice-Saint-Etienne (1-0)

Lyon-Nancy (4-0)

Angers-Rennes (0-0)

Lorient-Toulouse (1-1)

Bastia-Nantes (reporté)

Metz-Dijon (2-1)

95e: C'est terminé partout! Nice gagne! Lyon aussi. Les gros suivent le duo de tête, mission accomplie.

92e: Alban Lafont est surhumain. Et le môme a seulement 19 ans.

90e: Cinq minutes de temps additionnel à Metz!

85e: OH LE ROUGE POUR BAAL! Pepe a l'air d'avoir très mal... Ca peut être très, très grave pour l'Angevin... En tout cas c'est impressionnant. Il n'y a pas de mauvaise intention mais la faute est là. Rouge logique.

81e: NICOLAS PEPE MAIS QUE RATE-T-IIIIIIL!!! Seul face à Costil, il tente un plat du pied du gauche et ouvre beaucoup trop son pied alors qu'il est à 15 mètres même pas... Incroyable...

78e: REDUCTION DU SCORE DE DIJON! VARRAULT SUR CORNER! 2-1 pour Metz.

75e: CYPRIEN PAS LOIN DU DOUBLEEEE!! Oh la demi-volée est savoureuse, le corps parfaitement penché, mais le ballon est légèrement trop croisé... L'ASSE a eu chaud!

72e: Des nouvelles de Nice: les Aiglons souffrent et Obbadi entre à l'instant sur la pelouse.

68e : Vous avez déjà vu des Lyonnais heureux ? Moi non. Même quand ils gagnent 18-0. La fameuse exigence des grands clubs.

Tu prends des jeunes qui ont besoin d'expérience sur le banc, tu mènes 4-0 à domicile mais tu les fais pas rentrer. pic.twitter.com/etCPH8zGfD — C. (@SeriousCharly) February 8, 2017

65e: LE CHEICK LE TRANSFORME! 2-0!

64e: PENALTY POUR METZ! C'est gentil de la part de l'arbitre...

61e: Marveaauuuuuu égalise pour Lorient! Par contre ça se passe comment chez les défenseurs toulousains? Non parce qu'il est passé tranquillement entre deux Toulousains sans broncher, le Marveau...

59e: LOTIES PREND UN CARTON ROUGE! Soirée cauchemardesque pour Dijon qui va finir le match à 10.

54e: LE PREMIER BUT DE MEMPHIS A LYON! Parfaitement servi dans la surface, le Néerlandais crucifie le portier de Nancy, ça fait 4-0.

52e: FAUTE SUR MEMPHIS DANS LA SURFACE! Lacazette pour le transformer... ET BUUUUUT! Ca fait 3-0 pour l'OL!!

50e: Festival de passes ratées entre Lorient et le TFC depuis deux minutes. La Ligue 1 est en PLS, c'est terrible.

47e: LE BUUUUUTT DE SARR A METZZZZZ!!! C'est superbe ce dribble raté du Cheick qui se transforme en passe décisive. La Ligue 1 comme on l'aime! 1-0!

46e: C'EST REPARTI!!!

Quatre buts seulement C'est pas la Bundesligue1. Le peuple réclame beaucoup plus de buts en deuxième période. Enfin je sais pas pour vous, mais moi j'en veux au moins le triple.

45e: C'EST LA MI-TEMPS PARTOUT!

43e: Sinon, notre correspondant s'éclate à Angers.

41e: FEKIIIIIIIR POUR LE 2-0! Lyon s'envole!

38e: OH LE BUUUUT! LA SPECIALE VALBUENAAAA DANS LA LULUUUUUU! Et c'est la fin du voyage pour petit vélo qui est blessé. Memphis le remplace. C'est ce qu'on appelle soigner sa sortie.

35e: CORNEEEEET! La belle frappe enroulée du Lyonnais qui frôôôôle le poteau nancéien!

32e: SCANDALE A NICE! Ah mais non, pénalty finalement annulé en faveur de Saint-Etienne. L'arbitre avait sifflé une main niçoise dans la surface alors que Dalbert s'est pris un gros, gros ballon dans la tête. Galtier est furax, mais il n'a pas vu les images.

30e: OOOOOH LE POTEAU DE BRAITHWAITE! C'était chaud à Lorient! Toulouse a loupé la balle de break... Quel numéro du Danois quand même.

26e: Capelle tente une frappe croisée, un peu trop d'ailleurs. Costil accompagne le ballon du regard et moi je commence à m'endormir.

23e: IL SUFFISAIT DE PARLER! Andy Delort marque le deuxième but de la soirée et le premier à Lorient! Joli but, l'angle était fermé, c'était pas évident de la mettre. Un vrai but d'attaquant! 1-0 pour le TFC.

22e: C'est la sécheresse là. Il y a des buts nulle part (sauf à Nice). Donnez-moi à boire.

wlad89: Allez, je passe commande :

Un Sainté bien costaud histoire de freiner un peu Nice, disons 2-1 pour St Etienne sachant que Nice vient de marquer...

>> Tu aimes prendre des risques. J'aime cette attitude, tu as toute mon estime.

18e: Apparemment ça joue pas très bien du côté de Maxwell Cornet.

Mon dieu mais Maxwel Cornet on n'a plus vu un joueur aussi médiocre depuis Kader Keita — C. (@SeriousCharly) February 8, 2017

15e: OH MAIS COHADE QU'EST-CE QUE TU CROQUES!! Il y avait un quatre contre un à gérer devant le but et monsieur décide de sortir un tir moisi sur Reynet... Gâchis total. Toujours 0-0 à Metz.

12e: Roberto Assou-Ekotto Carlos tente sa chance des 40 mètres et mine de rien, ça passe pas très loin!

10e: Evidemment du côté du CM de Nice on est heureux.

7' OOOOOOOOOH LE BUT DE @WylanCyprien !!! Quel but !!!!! Un boulet de canon en pleine lucarne !#OGCNASSE 1-0

🔴Live: https://t.co/pLGvZ5fav8 pic.twitter.com/s7kQTXvokj — OGC Nice (@ogcnice) February 8, 2017

7e: OHHHHHHH CYPRIEEEEEN!!!! LE MISSIIIIILEEEEEEEE!!! OH L'ETINCELLE!!! BUT DE NICE!! 1-0!!!

5e: Sinon dans les vrais matchs, sachez qu'il ne se passe pas grand chose. Là on a un gros plan sur Christophe Jallet à Lyon, c'est déjà pas mal.

3e: Attention à Toulouse! Delort est déjà remuant sur corner contre Lorient mais sa tentative est détournée? On file à Angers pour un autre corner. Bon bah c'est tout pourri.

1e: C'est parti à Metz pour FCM-Dijon! La lutte pour le maintien commence. C'est parti partout en fait. C'est le concept du multiplex, je sais.

18h55: Le match contre Sainté va valoir son pesant de cacahuètes pour Nice.

18h50: Allez, c'est parti pour ce live. Est-ce que vous êtes chauds? Je vous préviens, je sens que cette journée va nous envoyer du rêve. Et mon feeling me trahit rarement.

Salut les loulous, comme prévu et promis, puisque le devoir nous appelle, vous pouvez vous installer confortablement sur votre mobile ou votre ordi pour suivre le meilleur multiplex de la 24e journée que le monde a à vous offrir. Du lourd au programme, notamment, le match de Nice, qui va se coltiner les Verts à l’Allianz Riviera. Le tout avec désormais six points de retard sur le leader monégasque. On suivra aussi la réaction ou la destruction définitive de l’OL à la maison contre Nancy. Et on vous parlera aussi de Lorient-Toulouse, même si bon, en vrai, pas trop.

Mots-clés :