TENNIS La promenade des Français au premier tour de l'Open d'Australie continue...

W.P., avec AFP

Non, on ne va pas s’enflammer pour un premier tour d’Open d’Australie (OA). D’autant que les 3/4 des Français ont un tableau affreux à Melbourne (et que Lucas Pouille est déjà sorti). Mais il faut saluer les entrées en matière de Gilles Simon et Richard Gasquet, faciles vainqueurs de Michael Mmoh et Blake Mott. Chez les dames, Alizé Cornet a également franchi le cap, quoique moins souveraine contre sa compatriote Myrtille Georges.

Simon avait ouvert le bal des Français en expédiant le jeune Mmoh (6-1, 6-3, 6-3), âgé de 19 ans et présent en Australie grâce à une wild-card. Pour sa deuxième en Grand Chelem, l’Américain n’avait pas son mot à dire contre Gillou.

Pas plus que Blake Mott (287e mondial) qui aura servi de sparring-partner au plus grand tennisman actuel, aka Richard Gasquet. Le Biterrois a collé une gifle au local de l’étape, sorti sur un sévère 6-4, 6-2, 6-2 Le Français affrontera au prochain tour le vétéran argentin Carlos Berlocq (90e).

Sur le tableau féminin, Alizé Cornet est donc la seule tricolore de rang mondial à avoir peiné pour son premier tour à l’OA. La 43e mondiale s’est qualifiée en concédant un set à sa compatriote (200e mondiale), Myrtille Georges. Cornet devra hausser le ton face à la 94e mondiale Maria Sakkari si elle veut espérer aller faire un bon parcours à Melbourne.

