FOOTBALL Le quotidien merengue avait déjà annoncé le Portugais vainqueur du Ballon d'Or avant la remise du trophée...

«Qu'est-ce que j'vais faire de tous ces Ballons d'Or?» - Francisco Seco/AP/SIPA

W.P.

Oui, bon, c’est vrai… Il n’y avait presque aucun suspense avant le gala Fifa du 9 janvier. Mais était-ce bien nécessaire de faire fuiter la deuxième victoire individuelle en peu de temps de Cristiano Ronaldo ? Non. Mais le quotidien espagnol Marca s’en fout. Après avoir annoncé avec pas mal d’avance le quatrième Ballon d'Or de CR7, le journal sportif révèle dimanche que le Portugais repartira lundi avec le prix The Best dans la poche.

Pour les supporters madrilènes, sachez en outre que d’après Marca, Ramos, Marcelo, Modric et Kroos feront partie du onze FIFA de l’année en compagnie de CR7. Ils auraient pu mettre toute l’équipe du Real, ça serait allé plus vite.

On ne sait en revanche pas encore si Zinédine Zidane repartira du gala de la FIFA avec l’étiquette de meilleur coach de l’année. Tant qu’à faire fuiter des infos, faites-le avec des choses qui intéressent le peuple, non ?

