Sport

HOMMAGE Les deux joueurs brésiliens étaient présents au Maracana pour rendre hommage à Chapecoense...

Zico et Neymar - SporTV

W.P.

A eux deux, ils totalisent 102 buts avec la tunique du Brésil. Le légendaire Zico et Neymar étaient présents sur la pelouse du Maracana pour saluer la mémoire des victimes du crash de l’avion qui transportait l’équipe de Chapecoense en Colombie, le 28 novembre dernier. Les deux Brésiliens étaient les grandes stars du 13e match des étoiles, qui a consacré son avant match et sa mi-temps au club de Chapeco.

Dans une ambiance festive, le stade était déjà bien rempli à moins de deux heures du coup d’envoi, et ce sont finalement plus de 60.000 places 78.800 qui ont été vendues à l’occasion de cette rencontre caritative. Enfin, l’autre information, c’est que du haut de ses 63 balais, Zico est toujours capable de tenir un ballon sur un terrain de football. Et ça, c’est vraiment très fort.

Mots-clés :