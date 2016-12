Sport

Neymar Ballon d'Or un jour ? Cela semble évident tant le talent du gamin est immense. Mais jouant à la même époque que les mutants Messi et Ronaldo, il est bien possible que le Brésilien n’en voit pas la couleur de sitôt. Et vous savez quoi ? Bah Neymar, il s’en fout. Enfin presque.

« Si je ne gagne pas le Ballon d’Or, c’est "ok" », a dit l’attaquant du FC Barcelone lors d’une interview publiée lundi sur le site officiel de la Liga, deux semaines après avoir échoué à figurer parmi les trois finalistes du Ballon d’Or 2016, remporté pour la 4e fois par Cristiano Ronaldo.

« Je ne joue pas au football pour gagner le Ballon d’Or, je joue au football pour être heureux et parce que j’adore ça. Malheureusement, il n’y a qu’un seul vainqueur », a-t-il ajouté. « Bien sûr, c’est un de mes objectifs mais je ne vais pas mourir si je ne le gagne pas. »

Cinquième en 2016, troisième en 2015, le prodige brésilien doit s’incliner devant un duo ultra-dominant : depuis 2008, aucun trophée n’a échappé à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, vainqueurs respectivement quatre et cinq fois de la plus grande distinction individuelle délivrée dans le football.

