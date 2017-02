High-Tech

Si vous avez tendance à consulter discrètement Facebook pendant les réunions, dans les transports en commun ou en cours, voilà une nouveauté qui pourrait vous poser problème. Le réseau social, qui vient de dévoiler une batterie de fonctionnalités pour devenir une plate-forme incontournable de visionnage de vidéos, annonce en effet que les vidéos du fil d’actualités, déjà en lecture automatique, se lanceront désormais avec le son.

« Quand on a mis en place la lecture automatique des vidéos il y a quelques années, c’était encore très nouveau pour les gens », mais ils savent maintenant comment ça marche, explique Dan Rose, le vice-président des partenariats de Facebook, au site The Verge. L’entreprise affirme « avoir eu des retours positifs » lors de tests et espère ainsi inciter ses utilisateurs à regarder davantage de vidéos, plus longtemps.

« Méga tendance »

Pour limiter les nuisances, Facebook a tout de même fait quelques concessions. D’abord, le son ne se lancera pas si votre téléphone est en mode silencieux. La lecture sonore automatique pourra ensuite être désactivée manuellement dans les paramètres de l’application. Et enfin, les applications musicales tournant en fond comme Spotify ou Apple Music auront toujours la priorité, et ne seront donc pas interrompues par la vidéo des vocalises du petit dernier.

Facebook a beaucoup investi dans la vidéo ces dernières années, et son patron Mark Zuckerberg a de nouveau insisté sur son caractère prioritaire lors de la présentation des derniers résultats trimestriels du groupe début février. Il a assuré y voir « une méga tendance du même ordre (d’importance) que le mobile », qui a servi de locomotive au groupe ces dernières années.

