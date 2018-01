Frayeur pour Ariane 5 mais les satellites ont bien été mis en orbite

Arianespace respire. Les deux satellites emportés jeudi soir par la fusée Ariane 5 qui a décollé du centre spatial guyanais à Kourou à 19h20 locales (23h20 heure de Paris) ont bien été mis en orbite en dépit «d'une perte de contact avec le lanceur», a indiqué Arianespace dans un communiqué.

VA241 update: lack of telemetry after ignition of the upper stage lasted the rest of powered flight. Both satellites confirmed separated, acquired, on orbit. SES-14 and Al Yah 3 communicating with their respective control centers. Both missions continuing https://t.co/1XIJ8dsnTm