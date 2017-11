Ikea : Attention, une arnaque pour de faux bons d'achat circule sur WhatsApp

Attention, de faux bons d'achat Ikea de 500 et 75 euros circulent sur internet. — Jens Meyer/AP/SIPA

Des bons d’achat de 75 et 500 euros à faire valoir chez Ikea circulent actuellement sur WhatsApp et des réseaux sociaux.

Ikea a démenti être à l’origine de l’opération.

Il s’agit d’une arnaque qui vise à récupérer vos données personnelles.

Soyez vigilants si vous recevez sur WhatsApp une offre pour un bon d’achat de 500 euros valable chez Ikea. C’est une arnaque. Ikea a démenti sur son site et sur les réseaux sociaux être à l’origine de cette offre.

⚠Info sécurité: IKEA fait l'objet d'1 offre frauduleuse sur Whatsapp. Cette offre ne provient pas de IKEA. +d'infos: https://t.co/QZVSZbP9Ri pic.twitter.com/xS629rLB9E — IKEA France (@IKEA_France) October 30, 2017

Ce message circule également sous forme de publicité sur d’autres réseaux sociaux, notamment Facebook. Redoublez donc de vigilance si vous croisez des messages qui vous indiquent que vous avez gagné 500 ou 75 euros à faire valoir chez la marque suédoise.

Ces différents messages pour des bons Ikea circulent sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. - Capture d'écran Ikea

Plusieurs indices doivent vous alerter si vous croisez ce type de messages. L’annonce qui circule sur WhatsApp est ainsi ponctuée de fautes d’orthographe et de syntaxe. Quant à la dernière phrase de ce message, « Appréciez, et Merci moi plus tard ! », elle ne veut rien dire ! Une grande marque ne commettrait pas de telles erreurs dans un message publicitaire… Soyez donc vigilants si vous voyez une annonce qui comporte des fautes aussi grossières. Faites attention si on vous demande de partager des informations personnelles. En cas de doute, n’hésitez pas à contacter la marque.

Risque de piratage de votre compte bancaire

Que risquez-vous si vous cliquez quand même sur ces annonces frauduleuses ? Les pirates vous demandent de partager les coordonnées de certains de vos contacts, ce qui contribue à propager l’arnaque. Ils vous demandent également des informations personnelles et vos coordonnées bancaires. Il y a donc un risque que votre compte en banque soit piraté.

Les clients de Ikea sont régulièrement visés par des tentatives de vols de leurs données personnelles. En août, une arnaque par mail proposait de gagner un bon d’achat de 100 euros. Des arnaques téléphoniques incitent également à rappeler des numéros de téléphone surtaxés. En un mot : les pirates sont ingénieux, soyez donc sur vos gardes…