Discrimination: La marque Dove s'excuse pour une publicité jugée raciste

Des captures d'écran de la publicité de Dove ont été abondamment partagées sur les réseaux sociaux. — Dove/Twitter

Une femme noire enlève son t-shirt sombre. Dessous, apparaît une femme blanche vêtue d’un t-shirt clair. En l’ôtant à son tour, elle laisse apparaître une troisième femme, à la peau plus sombre. Cette publicité pour un gel douche de Dove, diffusée sur Facebook sous la forme d’un GIF de trois secondes, a provoqué un tollé sur internet, où beaucoup ont accusé la marque de racisme.

🤔Ok, So here's the FULL controversial #Dove ad that was run..not just the screenshot. Kinda looks like Michael Jackson's #BlackOrWhite video pic.twitter.com/C0zmi4g96f — Dope Blackness (@dopeblackness) October 9, 2017

« C’est vraiment honteux », a dénoncé une utilisatrice de Twitter, une autre demandant : « Donc les personnes noires sont sales en fait ? »

C'est vraiment honteux ! Quand les marques apprendront à respecter la peau noire ? Pour #dove c'est pas pour maintenant on dirait ! pic.twitter.com/tj1U89FSOC — Gwena (@PerledEbene) October 8, 2017

Donc, les personnes noires sont sales en fait ? C'est devenu tendance ce manque de respect vis-à-vis des Noirs. Écoeurée !! #boycott #dove 😤 pic.twitter.com/oxPJh3LimF — Founé Diarra (@FouneCDiarra) October 8, 2017

Dove reconnaît avoir « échoué à représenter les femmes de couleur de manière respectueuse et réfléchie »

Devant la polémique, la marque a fini par s’excuser samedi, affirmant vouloir « représenter la beauté de la diversité » et reconnaissant avoir « échoué à représenter les femmes de couleur de manière respectueuse et réfléchie ». Le GIF « était censé suggérer que Dove est pour toutes les femmes et loue la diversité, mais on s’est trompés, et beaucoup ont été offensés », a déclaré une porte-parole de l’entreprise dimanche.

An image we recently posted on Facebook missed the mark in representing women of color thoughtfully. We deeply regret the offense it caused. — Dove (@Dove) October 7, 2017

Des excuses qui n’ont guère convaincu les internautes, dont certains ont regretté que ce spot de Dove « s’inscrive dans une longue histoire de publicités racistes pour le savon ».

the racist dove ad is a continuation of a long history of racist soap advertising pic.twitter.com/nO7iDT7dxH — /kaw·reɪdʒ/ (@kawrage) October 8, 2017

D’autres ont souligné que Dove n’en était pas à sa première publicité douteuse, ressortant une image de 2011 où trois femmes se tenaient côte à côte devant des panneaux « avant » et « après ». Les internautes n’avaient pas manqué, à l’époque, de remarquer que la femme sous le mot « avant » était noire, et que celle qui se trouvait devant le « après » était blanche.

Okay, Dove...

One racist ad makes you suspect.

Two racist ads makes you kinda guilty. pic.twitter.com/hAwNCN84h2 — Keith Boykin (@keithboykin) October 8, 2017

Loin d’être retombée, la polémique a provoqué des appels au boycott sur les réseaux sociaux, un nouveau mot-dièse #BoycottDove faisant même son apparition sur Twitter. Lundi matin, le cours de l'action Unilever (l'entreprise à laquelle la marque Dove appartient) était en légère baisse à la Bourse de Londres.

c'est clair pour eux saleté rime avec noir quelle honte #boycottDove — Thierno Billo BAH (@bah_billo) October 9, 2017

J'ai pas l'habitude du boycott, j'ai jamais boycotté personne mais @Dove vient de faire une entrée fracassante dans ma liste #BoycottDove — Official Olivia Ervi (@OliviaErvi) October 8, 2017