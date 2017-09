Grâce au système HomeKit et à l’application «Maison» d’Apple, il est possible de piloter des objets connectés à la voix. Nous avons convoqué SIRI pour jouer les interrupteurs…

L’application « Maison » d’Apple permet de piloter certains objets de la maison avec son iPhone.

Les ampoules Philips HUE intègrent cet écosystème en étant, comme des objets de 50 marques, compatibles.

Nous avons demandé à SIRI, le concierge virtuel d’Apple de nous aider à les allumer. Et à les éteindre…

C’est l’une des possibilités offertes par l’application « Maison » d’Apple. Grâce à elle et au système HomeKit qui permet d’associer des objets connectés, il est possible d’utiliser son iPhone comme télécommande. Interrupteurs, thermostats, climatiseurs… cinquante marques proposent des appareils compatibles avec ce qu’Apple a baptisé « le canevas logiciel HomeKit ». Parmi elles, Philips et ses emblématiques ampoules connectées HUE. Que SIRI (le gentil concierge caché sous le bouton d’accueil de l’iPhone) peut diriger si on le lui demande… D’où ce test avec un jeu de trois ampoules installées et connectées à notre iPhone à travers l’application MEET Hue de Philips.

>> A lire aussi : S’équiper de lampes connectées, est-ce une idée lumineuse?

Quelques réponses incohérentes

Alors on se lance… « OK SIRI, allume les lumières » ! (et que ça saute). La première fois, il se produit comme un petit miracle, puisque sans autre intervention que celle de la voix, nos trois ampoules s’allument. « OK SIRI, éteins les lumières ». Ça marche. Hé, hé, c’est qui le patron ? Evidemment, l’opération « frime » peut démarrer avec les enfants qui ont forcément envie de faire copain copain avec SIRI…

OK Siri, allume les lumières! - PHILIPS

Le jour d’après : « OK SIRI, allume les lumières ». SIRI répond : « Les lumières sont allumées. Géridon ne répond pas ». « Géridon » ? Arf, non seulement nous avons mal écrit « Guéridon » dans l’application Meet HUE, mais en plus, la femme de ménage qui est passée par là n’a pas rebranché la prise de la lampe posée sur le guéridon… Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Nous vérifions par exemple s’il est possible de prendre le contrôle à la voix sur chaque ampoule. Est-ce que ça marche ? Oui… et non. SIRI accepte d’allumer indépendamment l’ampoule que nous avons baptisée « Lampadaire », mais au moment où on lui demande de l’éteindre, l’assistant zélé semble ne pas comprendre notre demande.

SIRI à l’école du cirque

Alors que l’on intime au concierge virtuel « OK SIRI, éteints le plafonnier », nous avons par ailleurs droit à une succession de réponses incohérentes…

SIRI offre parfois des réponses incohérentes, mais amusantes... - DR

Changement de ton dans l’ordre effectué à la voix, ralentissement du débit vocal, murmure… pétage de plombs : dans 20 % des cas environ, il est nécessaire de s’y reprendre. Un constat similaire en utilisant une Apple Watch qui permet aussi d’utiliser SIRI.

>> A lire aussi : Google Home: Fascinant et inquiétant, l’assistant personnel lancé en France

Barres de rire enfin en se trompant malencontreusement d’assistant et en prononçant devant le micro de l’iPhone : « OK Google ». SIRI répond du tac au tac « Très marrant, vous avez dû faire l’école du cirque »…

SIRI se vexe lorsqu'on lui parle de son collègue de chez Google. - DR

30 minutes d’installation

Bref, tout cela est prometteur mais sans doute pas encore parfaitement au point. Si l’expérience vous tente malgré tout, quelques conseils pratiques. Pour ses ampoules HUE, Philips a prévu des kits de démarrage. lls se composent d’ampoules (blanches ou colorées) et d’un « pont » à connecter sur sa box internet. Budget : 49 euros pour un kit avec deux ampoules blanches et 199 euros pour un kit avec trois ampoules colorées. Attention de bien acheter un kit avec un « pont » de forme carrée. Il s’agit de la dernière génération, la précédente (avec le « pont » rond) n’étant pas compatible HomeKit…

La configuration des ampoules HUE nécessite une quinzaine de minutes. - PHILIPS

La mise en œuvre n’est pas très compliquée mais peut prendre une bonne quinzaine de minutes, le temps, notamment, de se créer un compte dans l’application Meet HUE, de donner à chaque ampoule un nom : plafonnier, commode… Autre étape : associer ses ampoules avec l’application Maison d’Apple. Pas de difficulté majeure : le pas à pas sur l’écran du téléphone est clair, les ampoules sont repérées et l’on peut, selon leur emplacement chez soi, leur attribuer une pièce dans la maison : salle à manger, chambre, cuisine… Et l’on prend soin surtout de bien installer tout le toutim sur le même réseau Wifi. Trente minutes de boulot, en tout. Ensuite, SIRI sera votre meilleur ami. Pour le meilleur, et peut-être aussi un peu… pour le rire.

Christophe Séfrin