La chaîne HBO va lancer un jeu mobile «Game of Thrones»

JEU VIDEO Le but du jeu? Conquérir le Trône de Fer…

Lancez-vous à l'assaut du royaume des Sept Couronnes comme les héros de «Game of Thrones» — Macall B. Polay/AP/SIPA

HBO n’est pas sans cœur avec les fans de Game of Thrones. Alors qu’il faudra patienter jusqu’en 2019 pour découvrir l’ultime saison de la série, la chaîne concocte en attendant un jeu mobile intitulé Game of Thrones Conquest, disponible fin 2017 sur iOS et Android. Les joueurs pourront ainsi se lancer eux aussi à la conquête du Trône de Fer.

Constituer une armée et tuer des gens

Ce jeu mobile développé par HBO, Warner Bros Interactive Entertainment et Turbine, permettra donc de se mettre dans la peau d’un habitant de Westeros, et de conquérir le royaume des Sept Couronnes, rapporte le site Mashable, repéré par Konbini. Pour cela, les joueurs devront comme dans la série, rallier des bannerets et tuer tous les ennemis qui se présenteront sur leur passage. En chemin, ils rencontreront également des personnages emblématiques du show d’HBO, Jon Snow ou encore Tyron Lannister.

Si aucune date de sortie précise n’a été annoncée, il est d’ores et déjà possible de se pré-enregistrer sur le site. Prêt à se lancer à l’assaut du Trône de Fer ?