VIDEO. Amazon, Apple, YouTube ou Reddit: A quoi ressemblaient ces sites web il y a 10 ans?

Deux joueurs professionnels de StarCraft lors d'une compétition à Séoul en 2001. — KIM JAE-HWAN / AFP

Un jeune développeur a lancé ce site au début du mois de juillet.

Il renvoie vers les pages de sites internet de 2007, restés dans les mémoires du Web.

Amazon, Apple, CNN ou YouTube, les différences sont parfois surprenantes.

Que faisiez-vous il y a dix ans, en juillet 2007 ? Impossible de s’en souvenir, mais rappelez-vous : Internet n’oublie jamais. Si vous étiez l’heureux détenteur d’une connexion internet en ADSL, vous étiez peut-être en train de « surfer sur le Web » (expression interdite depuis)… Amazon, Reddit ou Apple : revivez le Web de 2007 comme si vous y étiez.

Ce site créé par un développeur passionné permet de se balader sur le Web d’il y a dix ans pile. Du côté d’Amazon ou de Reddit, presque rien n’a changé ou presque (ce n’est pas un compliment, les gars).

Dix ans après, Reddit a conservé son design de CM2. - Montage 20 Minutes

D’ailleurs, de nombreux liens fonctionnent encore : regardez cette discussion passionnée autour des trucages de l’émission Man vs Wild.

On a le Despacito qu’on mérite

Pour d’autres sites, comme YouTube, on mesure le chemin parcouru. A l’époque, croyez-le ou non, Despacito n’existait pas encore, et en page d’accueil du site, on trouvait des vidéos un chouïa moins professionnelles que nos YouTubeurs, comme ce fan de Harry Potter qui demande la sortie du dernier tome en chanson. Ça s’appelle Accio Deathly Hollows, si vous avez quelques minutes à claquer avant d’aller à la plage…

Je vous conseille la vidéo du chien qui brutalise la citrouille. - Capture d'écran/ tenyearsago

Nostalgie d’une époque révolue

Sur son site, Apple mettait en avant le premier Iphone, celui qui n’avait pas de numéro. Pendant qu’on galérait tous avec nos 3310, une révolution était en train de couver.

L'iPhone n'avait même pas de numéro tellement c'est vieux. - Capture d'écran/ tenyearsago

Toute cette nostalgie nous donnerait presque envie de faire de la philosophie de comptoir. Revoir ces sites, au-delà de l’anecdote, nous fait aussi prendre conscience du chemin parcouru. Et même si l’on se moque gentiment de leur design, on sait bien que notre compte Twitter d’aujourd’hui fera bien marrer nos descendants en 2100.