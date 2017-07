Malala s’est inscrite sur Twitter et a déjà plus de 476.000 followers

Malala Yousafzai en avril 2017. — Luiz Roberto Lima / Pacif/SIPA

Avec 43.000 partages, son « Hi, Twitter » fait sûrement partie des plus célèbres de la plateforme. Ce vendredi, dernier jour d’école pour la plupart des élèves du monde, Malala Yousafzai a décidé de s’inscrire sur Twitter. Son arrivée sur le réseau social a été très remarquée puisqu’en un peu plus de 24 heures, elle compte déjà 476.000 abonnés. Son thread de six messages, publié dans la matinée, a été partagé et liké des centaines de milliers de fois.

Graduating from secondary school (high school) is bittersweet for me. I'm excited about my future, but... 2/ — Malala (@Malala) July 7, 2017

Next week, I will be back on my #GirlPowerTrip to meet girls in Middle East, Africa & Latin America. 4/ — Malala (@Malala) July 7, 2017

On and off Twitter, I'm fighting for girls — will you join me?​✋🏾 6/ — Malala (@Malala) July 7, 2017

La jeune fille écrit : « Aujourd’hui c’est mon dernier jour d’école et mon premier jour sur Twitter. Etre diplômé du secondaire est à la fois doux et amer pour moi. Pour moi une expérience douce-amère. Je suis très excitée concernant mon futur, mais je sais que des millions de filles à travers le monde sont déscolarisées et n’auront peut-être jamais l’opportunité de recevoir une éducation. Le week-end prochain, je recommencerai mon #GirlPowerTrip afin de rencontrer des filles du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Amérique Latine. Chaque histoire est unique et donner la parole aux filles est notre arme la plus puissante dans le combat pour l’éducation et l’égalité. Sur Twitter et en dehors, je me bats pour les filles – voulez-vous me rejoindre ? »

Malala est une militante Pakistanaise du droit des femmes de seulement 19 ans. En octobre 2012, son visage est devenu le symbole de la lutte pour l’éducation des filles, lorsque les talibans ont tenté de l’assassiner parce qu’elle allait à l’école malgré leur interdiction. Deux ans après cette attaque où elle a été grièvement blessée, Malala a reçu le Prix Nobel de la paix.