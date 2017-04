Ce photographe en pleurs après l'attaque en Syrie bouleverse la toile

Face à l’horreur, le photographe syrien a craqué. Samedi 15 avril, au moins 126 personnes, dont 68 enfants, ont péri dans un attentat suicide mené contre des bus transportant des personnes évacuées de localités loyalistes du nord de la Syrie. Abd Alkader Habak, un photographe syrien, était sur place lors de l’attaque.

Après avoir aidé à évacuer des enfants des lieux de l’incident, l’homme s’est effondré. Un de ses collègues a immortalisé ce moment : Abd Alkader Habak, genoux au sol, en pleurs. Dans le fond, des flammes s’échappent encore des voitures, et à côté de lui sur l’herbe, un enfant gît, inanimé et probablement décédé (c’est pourquoi nous avons décidé de couper la photo, publiée en entier sur Twitter). L’image lourde de sens a beaucoup ému les internautes.

Devastating photo @AbdHabak - Syrian videographer next to the charred body of a child. 39 children out of 70 killed by suicide bomber #syria pic.twitter.com/u3KTNo6vRl

« Tu es un vrai héros mon frère », « on prie pour toi », « ce que vous avez fait est preuve d’une grande humanité et d’un amour pour l’humanité. Merci de nous avoir montrés que des gens avec un grand cœur existent toujours », peut-on lire sur Twitter. Le photographe s’est également exprimé sur le réseau social après l’incident.

What I and my colleagues have done today is what inspires our humanity to those who were partners in killing the children of #Khan_Sheikhan