L’énorme gaffe du soutien de François Fillon qui voulait se moquer d’Emmanuel Macron sur Twitter

Saurez-vous trouver l’erreur sur cette image ? Samedi 15 avril Sébastien Foy, conseiller municipal d’opposition au Bourget (93), soutien de François Fillon et proche de la Manif pour Tous, était d’humeur taquine. Comme il a l’habitude de le faire sur son compte Twitter, Sébastien Foy porte son dévolu sur Emmanuel Macron, l’un des principaux adversaires du candidat Les Républicains.

Il publie alors une photo qui aurait été prise selon lui lors d’un meeting politique du candidat de En Marche à Lille. Sur celle-ci on peut voir qu’un grand rideau a été tendu au niveau de la moitié de la salle afin de cacher les sièges vides et donner l’impression que la salle est comble. Une pratique courante chez la plupart des candidats. Il accompagne sa photo du commentaire cinglant « Ne pas se fier aux apparences ». Sauf qu’en apparence justement ce n’est pas du tout le meeting de Macron.

Alors, euh, comment dire ? C'est moi qui ai pris cette photo et c'était au meeting de Fillon à Toulouse. Ou alors j'avais vraiment trop bu. pic.twitter.com/oldQERj0Hl — Hugo Clément (@hugoclement) April 15, 2017

Regardez dans le fond à droite, la petite affiche suspendue. Oh ! Mais c’est celle de François Fillon… C’est ce qui s’appelle se tirer une balle dans le pied, scier la branche sur laquelle on se tient, se pendre par le poignet. La photo a rapidement été épinglée sur Twitter et la boulette de Sébastien Foy, moquée par les internautes : « Pas besoin d’ennemi avec des amis comme ça ».

@hugoclement lol même leurs fakes sont pourris, on voit même la photo de Fillon au fond ! — Nardine Morano (@NardineMorano) April 15, 2017

@NardineMorano @hugoclement Mais non. Fillon dément. C'est le cabinet noir de l'Elysée qui a fait un montage — Corteville (@Corteville1) April 15, 2017

@hugoclement ça devient vraiment n’importe quoi cette campagne. — Vincent Birlouez (@vincentbir) April 15, 2017

